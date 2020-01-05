الشامسي يعول على خبراته في تقديم مسيرة جيدة مع الإمارات

أكد محمد حسن الشامسي حارس مرمى نادي الوحدة والمنتخب الوطني الأولمبي الإماراتي حرصه على تسخير الخبرات الميدانية الكبيرة التي حصل عليها من المشاركة مع المنتخب الأول، لتسهم في تحقيق أفضل النتائج مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأعرب الشامسي عن أمله في مساهمته هو وزملائه في قيادة المنتخب الإماراتي لتحقيق نتائج تسعد الجماهير الإماراتية ، وتمكن الفريق من تحقيق هدفه الأهم وهو الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، واعداً ببذل كل الجهد الممكن من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية.

وأوضح الشامسي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويبذلون جهداً مضاعفاً في التدريبات خلال التحضيرات التي تسبق المشاركة في النهائيات، حتى يكونوا في كامل الجاهزية لخوض غمار البطولة.

وتطرق الشامسي إلى المباريات المهمة التي تنتظر الفريق في الأيام المقبلة، مشدداً على أهمية مباراة الإفتتاح أمام فيتنام في العاشر من يناير الجاري، مبيناً أن المباراة تكتسب أهمية كبيرة بأعتبارها المواجهة الأولى للمنتخب في هذه المجموعة.

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وأشار إلى أن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى أمر مهم للغاية لأنه يسهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم مع أنطلاقة التصفيات.

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