رسمياً | مالمو السويدي يعين مدرب الدنمارك السابق مدرباً للفريق

أعلن نادي مالمو السويدي اليوم الأحد عن تعيين اللاعب الدنماركي الدولي السابق يون دال توماسون مدربا جديداً للفريق. ويبدأ توماسون البالغ من العمر 43 عاماً مسيرته مع الفريق السويدي في العاشر من يناير. ورحل توماسون عن منصب المدرب المساعد للمنتخب الدنماركي حيث عمل تحت قيادة المدير الفني اجي هاريدي ، علماً بأن الدنمارك تأهلت ليورو .2020 Advertisements وتولى توماسون أيضاً تدريب فرق فيتيسه ارنهيم واكسيلسيور ورودا كيركراده في هولندا. بتقرير | بعد تشويه وحرق … تدمير تمثال الاسطورة إبراهيموفيتش في مالمو السويدية السويدي “هنريك لارسون” مطلوب في إنجلترا

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