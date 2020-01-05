على صالح نجم الوصل متفائل بمشوار الإمارات في كأس آسيا للشباب

أبدى علي صالح لاعب نادي الوصل والمنتخب الأولمبي الإماراتي، تفاؤله بشأن مشوار بلاده في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وأكد صالح للحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد أن جميع العناصر في صفوف الفريق تسعى لتقديم الأداء الذي يعكس تطور الكرة الإماراتية.

وأشار علي صالح إلى أن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب حالياً بالعاصمة التايلندية بانكوك، سيسهم في تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لخوض المباريات، حيث تسير التحضيرات بصورة جيدة وتسوده أجواء رائعة، مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني والإداري للمنتخب .

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ووعد صالح بتقديم كُل ما يملك مع بقية زملائه من أجل تحقيق تطلعات عشاق كرة القدم الإماراتية، مؤكداً حرص جميع اللاعبين على الأستفادة من المعسكر للوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية في الجانبين الفني والبدني قبل أنطلاق البطولة.

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