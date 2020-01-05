هانز فليك يهنىء فريقه بايرن ميونيخ لتعاقده مع حارس شالكه

هنأ هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، ناديه بضم الحارس ألكسندر نوبل كما أوصى بالإبقاء على حارس الفريق وقائده مانويل نوير إلى ما بعد نهاية عقده في .2021

وكان بايرن ميونخ أعلن رسمياً أمس السبت أنه توصل إلى أتفاق لضم نوبل من شالكه، لمدة خمسة أعوام أعتباراً من الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن الحارس سينضم إلى صفوف الفريق البافاري رسمياً أعتباراً من أول يوليو في صفقة أنتقال حر بعد نهاية عقده الحالي مع شالكه.

وقال فليك54/ عاماً/ في المعسكر الشتوي للفريق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد إن ” النادي استغل الفرصة ليضم حارسا موهوباً للغاية إلى بايرن ميونخ، وهذا أمر بعيد النظر للغاية”.

ويسعى بايرن منذ فترة طويلة من أجل تمديد عقد نوير34/ عاماً/ بشكل مبكر لمدة عامين ليستمر مع صاحب الأرقام القياسية من البطولات حتى .2023

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وأوضح فليك أنه الشخص غير المناسب لإجراء المحادثات في هذا الصدد، لكنه أعرب عن رأيه كمدرب قائلاً:” مانويل نوير بالنسبة لي هو أفضل حارس مرمى في العالم، ولذلك أعتقد أن بايرن سيبذل كل ما في وسعه من أجل أستمراره في صفوف الفريق”.

ولم تصدر بعد عن نوير تصريحات بعد ضم بايرن لنوبل، ومن المفترض أن يدلي بتصريحات عن هذا الأمر أثناء وجوده في الدوحة.

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