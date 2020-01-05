المدرب الجديد للمنتخب الصيني: حققت حلم طفولتي

أعرب لي تاي المدير الفني الجديد للمنتخب الصيني الأول عن سعادته البالغة بتولي منصب المدير الفني لمنتخب بلاده.
وأكد لي تاي اليوم الأحد أنه حقق حلم طفولته بتوليه منصب المدير الفني لمنتخب بلاده خلفاً للإيطالي مارشيللو ليبي.
وأشار لي تاي 42/ عاماً/ إلى أن عقده مع منتخب بلاده يمتد لخمسة أشهر فقط.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم “في غضون 35 عاماً تحولت من طفل لا يعرف كيف يلعب الكرة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني”.
وأضاف سعيد للغاية، يمكنني أن أقول لأطفالي ووالدي بكُل فخر أنني حققت أكبر حلم في حياتي”.
وختم بالقول “عقدي يمتد حتى التاسع من يونيو 2020، إذا تأهلنا إلى الدور التالي من التصفيات، سيتم تجديد العقد تلقائياً”.
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