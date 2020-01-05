بني ياس يقترب من الاستغناء عن باتوزي وأنطونيو

يستعد نادي بني ياس الإماراتي للإستغناء عن الجنوب أفريقي أياندا باتوزي في فترة الأنتقالات الشتوية. ووفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية فإن بني ياس يتطلع لأستبدال باتوزي بمحترف أجنبي أخر خلال فترة الانتقالات الشتوية. وفي الفترة الأخيرة تقلصت مشاركات باتوزي تحت قيادة المدير الفني الألماني وينفريد شايفر. Advertisements وشارك باتوزي في تسع مباريات مع بني ياس من أصل 12 مباراة بإجمالي 587 دقيقة من إجمالي 1080 دقيقة لعب. وخرج باتوزي من قائمة بني ياس أمام الوصل، بعدما غادر عائداً إلى بلاده. ويدرس بني ياس أيضاً مصير البرازيلي لويز أنطونيو، الذي لم يقدم أيضاً المردود المنتظر منه.

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