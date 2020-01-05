تولوز يقيل كومبواري بعد أسوأ سلسلة هزائم في تاريخه

أعلن نادي تولوز الفرنسي اليوم الأحد عن إقالة مدربه أنطوان كومباريه.

وقرر تولوز إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى دينيس زانكو.

وجاءت إقالة كومباريه بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حيث خرج من دور الـ64 لكأس فرنسا أمس السبت بخسارته أمام سان بريفي سان هيلير المغمور بهدف دون رد كما يتذيل جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة جمعها من 19 مباراة.

وتولى كومباريه المهمة في منتصف أكتوبر الماضي بعقد يمتد حتى 2021 خلفاً للمدرب السابق الآن كاسانوفا الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج أيضاً.

وجاء فسخ عقد كاسانوفا بسبب سوء النتائج حيث لم يذق تولوز طعم النصر في أخر خمس مباريات تحت قيادته في الدوري الفرنسي.