اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون MO SALAH (محمد صلاح) بث مباشر في كاس الاتحاد مباراة ليفربول وايفرتون

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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم امام ايفرتون بث مباشر مباراة محمد صلاح اليوم مشاهدة محمد صلاح تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة إيفرتون

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حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندري روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سيديبيه - مايكل كين - ماسون هولجاتي - لايتون بينز.

خط الوسط: تيو والكوت - سيجورسون - توم دافيز - ريتشارلسون.

خط الهجوم: كالفيرت ليونين - مويس كين.