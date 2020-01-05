اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر اليوم 5-1-2020 بطولة الدوري منقولة على قناة On SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر اليوم 5-1-2020 بطولة الدوري منقولة على قناة On SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد يلتقي الفريق الأول لكرة بنادي الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساءً، نظيرة إف سي مصر في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري المصري وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وبقيادة تحكيمية للدولي محمد عادل.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو، مراون محسن.

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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويشهد التشكيل المتوقع خروج محمود عبدالمنعم "كهربا"، من الحسابات في التشكيل الأساسي، ومن المقرر أن يشارك اللاعب كبديل، حسبما ظهر في مران الأهلي اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد كما يفاضل المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بين مروان محسن والمغربي وليد أزارو، من أجل الاعتماد على أحدهما في مركز رأس الحربة، حيث قام المدرب السويسري بالتبديل بين الثنائي خلال مران الفريق.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد وشهد مران الأهلي أمس السبت، ظهور ملامح تشكيل الفريق الأحمر أمام إف سي مصر، حيث اعتمد فايلر على مجموعة من الأساسيين من المقرر أن يشاركوا في التشكيل الأساسي للمباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد موعد مباراة الأهلي ضد اف سي مصر في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ستُقام مباراة الاهلي ضد إف سي مصر مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إف سي مصر في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ستُذاع مباراة الاهلي ضد إف سي مصر في الدوري حصريًا عبر قناتي "أون سبورتس إتش دي - ON SPORTS HD" و"تايم سبورتس إتش دي TIME SPORTS HD".

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان نتيجة مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.