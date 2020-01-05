اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون لاين hd .. البث المباشر لمباراة الزمالك - youtube مباراة الزمالك ON SPORT

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا بث حي مباارة الزمالك اليوم الاحد يحل الزمالك ضيفًا على نظيره طنطا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة، فى المباراة التى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

مشاهدة مباراة الاحد امام طنطا اليوم الاحد بث مباشر لقاء طنطا امام الزمالك موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى المصرى

مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا تُقام مباراة الزمالك وطنطا فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، 5 / 1 / 2020، على ستاد غزل المحلة، والتى ستُذاع عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.

مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا ترتيب الزمالك فى جدول ترتيب الدورى المصرى

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مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا ترتيب طنطا فى جدول ترتيب الدورى المصرى

مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا قائمة الزمالك أمام طنطا

مشاهدة مباراة الزمالك امام طنطا قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إراحة عدد من اللاعبين الأساسين فى مباراته أمام طنطا، وعلى رأسهم: محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى غياب طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، ثنائى خط الوسط، للإيقاف بعدما تعرض الأول للطرد فيما حصل الثانى على الإنذار الثالث وذلك خلال مشاركاتهما فى مباراة أسوان الماضية، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية.