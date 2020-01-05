اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة جول مباراة الزمالك وطنطا جودات متعددة ON LIVE SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة جول مباراة الزمالك وطنطا جودات متعددة ON LIVE SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم الاحد بث حي مباراة الزمالك يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره طنطا، اليوم الأحد 5 يناير، في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم الاحد تقام مباراة الزمالك وطنطا على ملعب غزل المحلة في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون سبورت» والبث الأرضي «تايم سبورت».

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم الاحد ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعهم من 10 مباريات، فاز منهم بـ5 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات، فيما يأتي طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط جمعهم من 11 مباراة فاز منهم بمباراة وحيدة وخسر 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات، مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم الاحد