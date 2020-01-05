رياضة | مفاجأة.. فايلر يستقر على مشاركة "كهربا" أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يستقر على مشاركة "كهربا" أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أزمة قيد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الجديد صباح اليوم ليصبح اللاعب جاهز للمشاركة مع فريقه الجديد.

وأعلن نادي أفيس البرتغالي، موافقته على إرسال البطاقة الدولية لمحمود كهربا، بعد مخطابة اتحاد الكرة المصري نظيرة البرتغالي لطلب البطاقة الدولية الخاصة بنجم الزمالك السابق.

وفي نفس السياق أنهي الأهلي إجراءات قيد كهربا في اتحاد الكرة، في وقت سابق وبعد وصول البطاقة على الفور، ليكون اللاعب جاهز المشاركة مع الفريق في مواجهة اف سي مصر، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

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واستقر فايلر المدير الفني للأهلي على منح كهربا فرصة المشاركة في الشوط الثاني من المباراة حال تقد الاهلي بهدف أو أكثر، نظراً لرغبة المدير الفني في مشاهدة اللاعب على أرض الملعب قبل أن يدفع به في المباريات المقبلة.

ويتطلع فايلر لإيجاد بديل قوي لرمضان صبحي الذي تعرض لإصابة قوية في وقت سابق، والتي سيغيب على إثرها لنهاية يناير الجاري.

ويري فايلر ضالته في كهربا والذي قد يسد الفراغ الذي تركه رمضان صبحي في تشكيل المارد الأحمر.