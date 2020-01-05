رياضة | برشلونة رفض صفقة الظاهرة من أجل بواتينج

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة عن ضياع صفقة مميزة من نادي برشلونة خلال الفترة الماضية.

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة رفض التعاقد مع هالاند بعدما تم عرضه على إدارة النادي إلا أن النادي وقتها رفض اللاعب واختار التعاقد مع جيروم بواتينج بدلاً منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني اعتبر أن اللاعب ما زال شاباً ولا يملك الخبرة الكافية لذلك فضل الذهاب لخيار أكثر خبرة بضم بواتينج من ساسولو الإيطالي بنظام الإعارة.

وكان برشلونة قد توجه نحو التعاقد مع اللاعب في الفترة الماضية ليكون بديلاً لسواريز في الموسم المقبل لكنه فضل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند.