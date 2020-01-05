رياضة | تشيلسي يقترب من أولى صفقاته الشتوية

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اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ضم أولى صفقاته الشتوية في يناير الجاري.

وذكرت شبكة دون بالون الإسبانية، نقلاً عن عدة مصادر إنجليزية، أن النادي اللندني اقترب من ضم الجناح الإيفواري الدولي ونجم فريق كريستال بالاس ويلفريد زاها.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن تشيلسي على وشك هزيمة غريمه أرسنال في سباق ضم اللاعب، بالإضافة لقرب إنهاء الصفقة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

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وتتضارب تقارير دون بالون مع تقرير سابق لصحيفة ديلي ميل، والتي ذكرت أن صفقة زاها لن تقل عن 80 مليون جنيه استرليني.

ويسعى فرانك لامبارد لتدعيم هجوم الفريق بجناح جديد قادر على تعويض غياب البلجيكي إيدين هازارد، حيث ارتبط النادي بجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند بالإضافة لزاها.

على الجانب الآخر، يأمل صاحب الـ 27 عاماً في خوض تجربة أكبر في مسيرته الإحترافية، بعد أن قضى أربعة أعوام مع كريستال بالاس، الذي التحق به من فريق مانشستر يونايتد.