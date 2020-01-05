رياضة | جاريث بيل على أعتاب معادلة رقمه السلبي مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل على أعتاب معادلة رقمه السلبي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم الويلزي الدولي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني على مشارف تحقيق رقم سلبي جديد في مسيرته.

ووصل بيل للمباراة الحادية عشرة على التوالي هذا الموسم مع النادي الملكي دون تسجيل أي هدف.

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وصام بيل عن التهديف في 668 دقيقة متتالية، منذ ثنائيته مطلع هذا الموسم في فياريال بملعب لا سيراميكا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويعد ذلك ثاني أطول فترة تمر على بيل دون تسجيل أهداف بقميص النادي الملكي، حيث كانت الفترة الأولى خلال موسم 2014-2015 والتي امتدت لـ 829 دون تسجيل أي هدف.

يذكر أن جاريث بيل سجل 108 هدف في 244 مباراة بقميص ريال مدريد، ويستعد رفقة فريقه، لمباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.