رياضة | تشكيل مصر المقاصة الرسمي أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مصر المقاصة الرسمي أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل.

ويواجه مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب بعد قليل في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل المقاصة كلًا من :-

حراسة المرمى: محمود حمدي

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الدفاع: أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كنارية وميدو جابر

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

ويتواجد على دكة البدلاء كلًا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح عاشور وصلاح أمين.

