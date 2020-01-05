رياضة | بالأرقام.. محمد صلاح الأعلى أجرًا في ليفربول.. والثامن في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. محمد صلاح الأعلى أجرًا في ليفربول.. والثامن في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية ‏تقريراً عن رواتب لاعبي نادي ليفربول الحالية، والتي شهدت احتلال لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي المركز الأول في صفوف الفريق والثامن ضمن لاعبي أندية الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء محمد صلاح الأعلى بين لاعبي ليفربول بمبلغ 10 مليون جنيه إسترليني سنوياً، والثامن أعلى لاعب اجراً من بين لاعبي الدوري الإنجليزي والاقل هم اندي روبيرتسون و ترينت اليكساندر-ارنولد بالإضافة إلي جو جوميز.

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وتصرف إدارة ليفربول الإنجليزي سنوياً مبلغ 110 مليون جنيه استرليني على أجور اللاعبين.

ويحصل محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي علي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا و 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا ويأتي في المركز الثاني المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو علي 180 الف جنيه إسترليني أسبوعيا و 9 ملايين سنويا وبنفس المرتب يحصل المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك.

بينما جاء هنديرسون وميلنر خلفهم بمبلغ 140 الف جنيه إسترليني أسبوعيا و 7 ملايين سنويا واحتل النجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي المرتبة العاشرة بمبلغ 100 جنيه إسترليني أسبوعيا و 5 ملايين جنيه إسترليني سنويا.