رياضة | رسميا.. مصطفى عبده مديرا فنيا لدكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مصطفى عبده مديرا فنيا لدكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعد مصطفى عبده أحد أبرز لاعبى فريق غزل المحلة حيث أحرز خلال مسيرته مع الفريق ١٧ هدفا ومثل أيضا فرق أسمنت السويس حيث ساهم فى صعوده لدورى الممتاز ثم إختتم مسيرته بنادى القناة.
وبدأ مشواره فى عالم التدريب بقطاع ناشئين غزل المحلة و تم تصعيده ليعاون إبراهيم يوسف لقيادة الفريق الأول بنادى غزل المحلة ثم مدربا عاما لبلدية المحلة ومن بعدها مديرا فنيا لنبروه.
ثم تولى قيادة إتحاد السنبلاوين ومن بعدها نجح فى قيادة صيد المحلة للحصول على المركز الرابع بالممتازب للمرة الوحيدة فى تاريخ الفريق ثم الزرقا ومن بعدها نجح فى قيادة شربين للبقاء بالقسم الثانى ثم منتخب السويس وأخيرا العام الماضى نجح فى قيادة الحمام أيضا للبقاء بالقسم الثانى.
ومن المقرر أن يقود مصطفى عبده مران الغد كأولى تدريبات الفريق تحت قيادته والذى يعود لاعبيه اليوم للتدريبات تحت قيادة المدرب العام حسام عبدالعال عقب فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين ليومين عقب مباراة بيلا الأخيرة.
ويحتل دكرنس حاليا المركز الثامن بالمجموعة الثالثة عقب ختام الدور الأول برصيد ١٥ نقطة.