رياضة | أهلي جدة يُعلن التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يُعلن التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح إدارة نادي أهلي جدة السعودي برئاسة أحمد الصائغ، في التعاقد مع الألماني ماركو مارين لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي وبريمن الألماني السابق، وريد ستار بيلجراند الصربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع مارين، على عقود انتقاله لمدة عامين مع أحقية إضافة عام آخر عقب نهاية المدة الأولي، على أن يحصل الفريق الصربي على مبلغ 3 ملايين يورو نظير الصفقة.

ويسعى أهلي جدة السعودي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، لتدعيم خط هجومه في ظل الأنباء التي تؤكد رحيل عمر السومة مهاجم الفريق بالانتقالات الجارية.

وخاض مارين مع الفريق الصريي، 58 مباراة نجح خلالها في إحراز 11 هدفا وصناعة 24 هدفًا.

وسبق وأن لعب مارين مع فيردير بريمن الألماني، وأطلق عليه "ميسي ألمانيا" قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 8 ملايين يورو، لتشهد تلك الفترة الأبرز في مسيرته الكروية.