رياضة | تشيلسي يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الظهير الدولي النمساوي دفيد ألابا خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية فإن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يرغب في الحصول على خدمات ألابا.

وأضافت الصحيفة بأن تشيلسي على استعداد لدفع مبلغ 60 مليون جنيه استرليني لضم الظهير الأيسر النمساوي.

ويأمل تشيلسي في دعم صفوفه في خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تقليص عقوبة حظر تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع لاعبين جدد، إلى النصف ليصبح من حقه إبرام تعاقدات في يناير الجاري بعدما حرم في الصيف الماضي.