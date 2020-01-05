حرائق غابات أستراليا تثير رعب نوفاك ديوكوفيتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميًا، قلقه من تسبب الدخان في بعض المشاكل خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في وقت لاحق هذا الشهر مع استمرار حرائق الغابات في أجزاء كبيرة من جنوب شرق أستراليا.

الحرائق في نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، تسببت في مقتل 24 شخصًا على الأقل، ودمرت ما يزيد على 13 فدانًا من الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

الدخان الناجم عن ألسنة اللهب تسبب في وجود خطورة في سيدني حيث تقام الجولات النهائية من النسخة الأولى لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين الأسبوع المقبل، وفي ملبورن حيث تنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى في العام في 20 يناير.

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ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة 7 مرات، والذي يشارك في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين، قال في تصريحات له إنه يأمل في حل المشكلة قريبًا، لكن يجب وضع خطة لتجنب أي تأثير على صحة اللاعبين إذا استمرت الأزمة.

اللاعب أضاف، إذا استمرت الأمور بهذا الشكل وإذا تأثرت جودة الهواء في ملبورن، أو سيدني، فأعتقد أن الاتحاد الأسترالي للتنس سيضطر لوضع بعض اللوائح بخصوص ذلك.. الأمر صعب عليهم لأنه ينطوي على العديد من الأشياء المختلفة، لكن المسائل المتعلقة بالصحة مهمة لي وللجميع.

الدخان تسبب حتى الآن في تعطيل جدول البطولات الرياضية في كانبرا؛ حيث ألغيت مباراة كريكيت يوم 21 ديسمبر عندما أصبحت الظروف غير مواتية لاستمرار اللعب.