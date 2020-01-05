وفاة اللاعب الفرنسي ناثيل جولان في حادث سيارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي اللاعب الفرنسي ناثيل جولان، لاعب فريق جانجون الفرنسي، مصرعه إثر تعرضه لحادث بسيارته عقب انتهاء التدريبات مع فريقه.

نادي جانجون الفرنسي، أعلن نبأ الحادث في بيان له عبر حساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: جانجون في حالة حداد، شعرنا بالحزن بعد مصرع ناثيل جولان بحادث سير، النادي يبدي تعاطفه الكبير مع عائلة اللاعب ويعرب عن تعازيه القلبية لها.

ناثيل جولان كان قد انضم إلى فريق جانجون قادما من فريق لوهافر في صيف عام 2018، قبل أن ينضم إلى فالينسيان على سبيل الإعارة في يناير من العام الماضي.. وعاد جولان إلى جانجون مطلع الموسم الجاري.

نادي جانجون أضاف في بيانه عقب وفاة اللاعب قائلًا، في هذا اليوم المأسوي، كل أعضاء النادي يتشاركون في التعبير عن حزنهم وتعاطفهم مع أسرة ناثيل.

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وكالة الأنباء الفرنسية أشارت إلى أن سيارة اللاعب خرجت عن الطريق، لتصطدم في شجرة على جانب الطريق، وتوفى في نفس اللحظة.

اللاعب ناثيل جولان شارك خلال مسيرته في 68 مباراة في مختلف المسابقات، واستطاع أن يسجل 11 هدفًا.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت نقلا عن مصادر فرنسية أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة تعرضه لحادث تسبب بعد خروج سيارته عن الطريق، حيث اصطدم بشجرة وتوفى في الحال.

وقدم نادي موناكو تعازيه للاعب في بيان قال فيه: تقدم موناكو تعازيه المخلصة لعائلة اللاعب وأحبائه والنادي بأسره.. كما تقدمت أندية ليون وكاين ولوريان وباريس سان جيرمان وأوكسير وتولوز، بالعزاء بعد فترة وجيزة من الكشف عن بيان النادي.