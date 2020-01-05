شكوك حول مشاركة ماجواير في دربي مانشستر

الأحد 5 يناير 2020

أفادت تقارير أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد غير متأكد من أن مدافع إنجلترا هاري ماجواير سيكون لائقاً لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس كاراباو يوم الثلاثاء.



يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يتعثر بعد التحدي الذي واجهه في الشوط الأول على أداما تراوري خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع الذئاب في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

واعترف سولسكاير بأنه فكر في إخراج ماجواير في نهاية الشوط الأول ، وعندما سألته بي تي سبورت بعد المباراة عما إذا كان المدافع سيكون لائقاً للمباراة الأولى أمام سيتي في أولد ترافورد ، أجاب: "لا أعلم وكنا على وشك خلعه في الشوط الأول ، لكنه قاتل. دعونا نرى كيف يتعافى. نأمل ذلك."

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غاب ماجواير عن أربع مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم ولعب كل دقيقة من حملة الدوري الإنجليزي للنادي.

لقد ناضل قليلاً ولكن دعونا نرى كيف سيتعافى ، يونايتد يفقد بالفعل المدافعين أكسل توانزيبي وماركوس روجو وإريك بايلي وإذا كان ماغواير غير صالح ، فمن المحتمل أن يلعب جونز إلى جانب فيكتور ليندلوف في قلب الدفاع.

وأضاف سولسكاير على قناة MUTV: "لم نكن متأكدين مما إذا كان ينبغي أن يستمر في الشوط الثاني ، لكنه كان مصمماً على أنه سيكون على ما يرام.

واختتم: "لقد ناضل قليلاً ولكن دعونا نرى كيف سيتعافى. ليس هناك أيام كثيرة ، إنه يوم الأحد ، الاثنين ، ثم نذهب مرة أخرى الثلاثاء".