شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إنبي يضم أحمد علي حتى نهاية الموسم من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنبي إتمام صفقة انتقال المهاجم الدولي، أحمد على، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، قادمًا من نادي بيراميدز.

وذلك بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني السابق لبيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، وموافقة المدير الفني الجديد الكرواتي، أنتي تشاتيتش، على إعارته.