شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بمرور 109 أعوام على تأسيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل نادي الزمالك، اليوم الأحد 5 يناير، بمرور 109 أعوام على تأسيسه، ففي مثل هذا اليوم عام 1911، انطلقت رحلة واحدة من كبرى القلاع الرياضية في مصر وأفريقيا.

الزمالك سطر تاريخه بالتتويج بالعديد من الألقاب والبطولات المحلية والأفريقية على مدار تاريخه، وتخرج فيه نجوم خالدة في سماء الكرة، لم يتوقف عن الاستمرار في طريق حصد والمنافسة على الألقاب.

واستعرض الموقع الرسمي للنادي، في تقرير، بعضًا من مسيرة النادي الحافلة، حيث تأسس باسم قصر النيل، ثم تولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك، رئاسة النادي.

وفي عام 1913، انتقل مقر النادي، عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين في مكان مباني (الشهر العقاري ودار القضاء العالي)، وتغير اسمه إلى المختلط، نسبة إلى المحاكم المختلطة، التي كان أحد أفرادها سعد زغلول، رائد الحركة الوطنية المصرية.

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وفي عام 1941، تغير اسم النادي إلى نادي فاروق، عندما حضر الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان، مباراة نهائي كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلي، وفاز الزمالك فيها على الأهلي 6-0، مما جعله يطلب من حيدر باشا، وزير الحربية، ورئيس النادي وقتها، أن يغير اسم النادي إلى (نادي فاروق).

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم إلى نادي الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين، على شارع جامعة الدول العربية.

وبعد ثورة 23 يوليو عام 1952، أصبح الشعار مكونًا من مزيج من النموذج الرياضي والحضارة المصرية القديمة؛ استخدم نادي الزمالك في شعاره ألوانه الرئيسية التي تعبر عن السلام والكفاح والتي لم تتغير منذ تأسيسه، حيث استُخدِم في خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر، لأنه رمز الكفاح في سبيل تحقيق النصر.

ويظهر في النصف العلوى من الشعار رامي السهم الذي يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً، كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادي الزمالك، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية، كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.

أما عن زي الزمالك التاريخي الشهير (الأبيض مع الخطين الحمراوين)، فيشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية التي لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر، بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام، بينما يشير الخطان الحمراوان للكفاح في سبيل النصر.

وعلى مدار تاريخ الزمالك، تولى رئاسته العديد من الملوك والوزراء وصفوة مصر، الأجانب والمصريين، كل رئيس منهم كانت له بصمته الخاصة على نادى الزمالك ولعل أبرزهم: جورج مرزباخ (1911- 1915) – بيانخي (1915 – 1917) – محمد بدر (1917 – 1919) – محمد حيدر باشا (1923 – 1952) – محمد شوقي (1952 – 1955) – عبدالحميد الشواربي (1955) – محمد شوقي (1955 – 1956) – عبداللطيف أبورجيلة (1956 – 1961) - علوي الجزار (1961-1962) – حسن عامر (1962 – 1967) – محمد حسن حلمي (1967 – 1971) – توفيق الخشن (1971 – 1972) – محمد حسن حلمي (1974 – 1984) – حسن عامر (1984 – 1988) – حسن أبوالفتوح (1988 – 1990) – نور الدالي (1990 – 1992) – جلال إبراهيم (1992 – 1996) – كمال درويش (1996 – 2005) – مرتضى منصور (2005) – ممدوح عباس (2009 - 2013)- مرتضى منصور من 2014 حتى الآن.