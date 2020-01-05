شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «فولتر» يحدد موعد عودة سعد سمير إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، تقرير البروفيسور، ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيليس بأحد المستشفيات في ألمانيا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذي سيقوم بتنفيذه بعد العودة.

وظهر سعد سمير بعد الجراحة مستعينًا بعكازين، بعد أن قام الطبيب الألماني بتثبيت جهاز في القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أي مضاعفات في الأيام الأولى بعد العملية التي أجراها الأسبوع الماضي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعود سمير إلى القاهرة بناءً على رؤية وقرار فولتر، خاصة أن الفترة الأولى بعد الجراحة تشهد راحة تامة للاعب، فيما يحدد التقرير الطبي ما إذا كان سعد سيقوم بتنفيذ برنامج علاج طبيعي في القاهرة بعد العودة أم سيتم تمديد فترة الراحة، على غرار ما حدث مع حالة حمدي فتحي الذي أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وحصل على راحة، فيما يتوجه إلى ألمانيا يوم 17 يناير الجاري للبدء بشكل رسمي في برنامج العلاج الطبيعي.