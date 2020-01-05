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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبلاغ إنتر ميلان بضرورة رفع عرضه لضم إريكسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
أبلغ إنتر ميلان انه يجب عليه ان يرفع السعر عاليا لكي يتمكن من التعاقد مع كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط توتنهام.
في الدنمارك، يزعم أن إريكسن هو قريب من الموافقة على الشروط الشخصية مع إنتر، الذي ينوي التوقيع معه هذا الشهر.
وسيقدم النيرازوري عرضًا بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو لمنح سبيرز فرصة أخيرة لكسب بعض المال من بيع إريكسن.
ومع ذلك ، تقول Corriere dello Sport إن إنتر سيتعين عليه دفع 25 مليون يورو لإقناع سبيرز بالبيع، رغم عدم وجود ضمان بأن يوافق إريكسن على هذه الخطوة.
كما ان لاعب خط الوسط لم يقتنع بعد بالانضمام إلى الانتر لأنه يأمل في أن ينتقل الى ريال مدريد.
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