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إبلاغ إنتر ميلان بضرورة رفع عرضه لضم إريكسن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبلاغ إنتر ميلان بضرورة رفع عرضه لضم إريكسن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أبلغ ​إنتر ميلان​ انه يجب عليه ان يرفع السعر عاليا لكي يتمكن من التعاقد مع ​كريستيان إريكسن​، لاعب خط وسط ​توتنهام​.

في الدنمارك، يزعم أن إريكسن هو قريب من الموافقة على الشروط الشخصية مع إنتر، الذي ينوي التوقيع معه هذا الشهر.

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وسيقدم النيرازوري عرضًا بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو لمنح سبيرز فرصة أخيرة لكسب بعض المال من بيع إريكسن.

ومع ذلك ، تقول Corriere dello Sport إن إنتر سيتعين عليه دفع 25 مليون يورو لإقناع سبيرز بالبيع، رغم عدم وجود ضمان بأن يوافق إريكسن على هذه الخطوة.

كما ان لاعب خط الوسط لم يقتنع بعد بالانضمام إلى الانتر لأنه يأمل في أن ينتقل الى ​​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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