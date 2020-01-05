محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء فحص جديد

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جدة - عمرو شويل يطير محمد محمود لاعب النادى الأهلى اليوم إلى ألمانيا؛ للخضوع لفحص طبي جديد ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي في ألمانيا تستمر لمدة شهر، فيما يسافر حمدي فتحي لاعب الفريق برفقة الدكتور عبدالمجيد إبراهيم إخصائي العلاج الطبيعي يوم 17 من الشهر الجاري لاجراء فحوصات طبية جديدة للأطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.
وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن حمدي فتحي سيسافر إلى ألمانيا وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلى فى الفترة المقبلة.
وأضاف طبيب الفريق إن اللاعب لايزال فى مرحلة العلاج الطبيعى، وكل الأمور تسير بشكل جيد بعد إجراء جراحة الصليبى، وهو ما أكده الطبيب الألمانى فايلر الذى قام بفحص اللاعب منذ أيام قليلة فى الجونة، وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى فى وقت لاحق، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني.
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