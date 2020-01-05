شكرا لقرائتكم محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء فحص جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير محمد محمود لاعب النادى الأهلى اليوم إلى ألمانيا؛ للخضوع لفحص طبي جديد ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي في ألمانيا تستمر لمدة شهر، فيما يسافر حمدي فتحي لاعب الفريق برفقة الدكتور عبدالمجيد إبراهيم إخصائي العلاج الطبيعي يوم 17 من الشهر الجاري لاجراء فحوصات طبية جديدة للأطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن حمدي فتحي سيسافر إلى ألمانيا وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلى فى الفترة المقبلة.

وأضاف طبيب الفريق إن اللاعب لايزال فى مرحلة العلاج الطبيعى، وكل الأمور تسير بشكل جيد بعد إجراء جراحة الصليبى، وهو ما أكده الطبيب الألمانى فايلر الذى قام بفحص اللاعب منذ أيام قليلة فى الجونة، وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى فى وقت لاحق، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني. Advertisements

كان محمد محمود قد خضع لفحص طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى «فايلر»، للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى قبل عدة أسابيع، واستغل محمد محمود تواجد الخبير الألمانى فى الجونة خلال الأيام القليلة الماضية وحصل اللاعب على موافقة الجهاز الفنى وسافر للجونة وخضع لفحص طبى هناك تحت إشراف «فايلر»، الذى سبق وأجرى له جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، وتم الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى الذى يؤديه حالياً.