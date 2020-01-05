شكرا لقرائتكم 109 سنة زمالك.. 74 بطولة والأفضل عالميا 2003 والأكثر حصدا للألقاب بموسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتفل نادى الزمالك وجماهيره اليوم الأحد، الموافق 5 يناير 2020، بمرور 109 أعواما على إنشاء القلعة البيضاء، والتى كانت حافلة بالعديد من الأحداث والإنجازات والبطولات والألقاب، حيث تم تأسيس النادى الأبيض يوم 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى، تحت اسم اسم نادي قصر النيل.
بطولات الزمالك خلال 109 أعوام
وخلال 109 أعوام استطاع فريق الكرة بنادى الزمالك تحقيق 74 لقب سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو الأفروأسيوي وهو ما ساهم فى صناعة جماهيره عريضة للقلعة البيضاء، ليس فقط داخل مصر وإنما على الصعيد العربي والأفريقي.
وجاءت بطولات عبر تاريخه على النحو التالي :
الدوري المصري 12 مرة
كأس مصر 27 مرة
كأس السوبر المصري 3 مرات
دورى منطقة القاهرة 13 مرة
كأس السلطان مرتين
دوري أبطال أفريقيا 5 مرات
كأس السوبر الأفريقي 3 مرات
كأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة
الأفرو آسيوية مرة واحدة
كأس الأندية العربية مرة واحدة
السوبر المصرى السعودى مرتين
كأس الملك فؤاد 3 مرات
كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة
الزمالك الأفضل عالميا 2003
لم تتوقف إنجازات الزمالك خلال 109 عام على حصد البطولات فقط، بعدما نجح المارد الأبيض فى احتلال صدارة التصنيف الشهري الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الـ"IFFHS" عن شهر فبراير 2003 على مستوى العالم وكان أول نادٍ مصرى ينال هذا الشرف.
بخلاف إنجاز الأفضل عالميا فى عام 2003، نجح فريق الزمالك فى الاحتفاظ بكأس بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه سنة 1993.
موسم 2002 / 2003 استثنائي داخل الزمالك
وشهد موسم 2002 / 2003 أحداثا استثنائية داخل نادي الزمالك، بعد حصد 7 بطولات ليصبح متفوقا عالميا على جميع الأندية الأخري يليه نادي برشلونة بـ 6 بطولات في موسم واحد عام 2009.
والبطولات السبعة التى حققها نادي الزمالك جاءت على النحو التالي :
الدوري المصري موسم 2002– 2003
كأس مصر عام 2002
كأس السوبر المصري عام 2002
دوري أبطال أفريقيا عام 2002
كأس السوبر الأفريقي عام 2003
وبطولتين وديتين هما : كأس العالم العربي للأندية لكرة القدم (دوري أبطال العرب سابقاً) عام 2003 – كأس السوبر المصري السعودي عام 2003
كانت هذه تفاصيل خبر 109 سنة زمالك.. 74 بطولة والأفضل عالميا 2003 والأكثر حصدا للألقاب بموسم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.