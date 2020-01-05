شكرا لقرائتكم 109 سنة زمالك.. 74 بطولة والأفضل عالميا 2003 والأكثر حصدا للألقاب بموسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل نادى الزمالك وجماهيره اليوم الأحد، الموافق 5 يناير 2020، بمرور 109 أعواما على إنشاء القلعة البيضاء، والتى كانت حافلة بالعديد من الأحداث والإنجازات والبطولات والألقاب، حيث تم تأسيس النادى الأبيض يوم 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى، تحت اسم اسم نادي قصر النيل.

بطولات الزمالك خلال 109 أعوام



وخلال 109 أعوام استطاع فريق الكرة بنادى الزمالك تحقيق 74 لقب سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو الأفروأسيوي وهو ما ساهم فى صناعة جماهيره عريضة للقلعة البيضاء، ليس فقط داخل مصر وإنما على الصعيد العربي والأفريقي.

وجاءت بطولات عبر تاريخه على النحو التالي :



الدوري المصري 12 مرة

كأس مصر 27 مرة

كأس السوبر المصري 3 مرات

دورى منطقة القاهرة 13 مرة

كأس السلطان مرتين

دوري أبطال أفريقيا 5 مرات

كأس السوبر الأفريقي 3 مرات

كأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة

الأفرو آسيوية مرة واحدة

كأس الأندية العربية مرة واحدة

السوبر المصرى السعودى مرتين

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كأس الملك فؤاد 3 مرات

كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة

الزمالك الأفضل عالميا 2003



لم تتوقف إنجازات الزمالك خلال 109 عام على حصد البطولات فقط، بعدما نجح المارد الأبيض فى احتلال صدارة التصنيف الشهري الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الـ"IFFHS" عن شهر فبراير 2003 على مستوى العالم وكان أول نادٍ مصرى ينال هذا الشرف.

بخلاف إنجاز الأفضل عالميا فى عام 2003، نجح فريق الزمالك فى الاحتفاظ بكأس بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه سنة 1993.

موسم 2002 / 2003 استثنائي داخل الزمالك



وشهد موسم 2002 / 2003 أحداثا استثنائية داخل نادي الزمالك، بعد حصد 7 بطولات ليصبح متفوقا عالميا على جميع الأندية الأخري يليه نادي برشلونة بـ 6 بطولات في موسم واحد عام 2009.

والبطولات السبعة التى حققها نادي الزمالك جاءت على النحو التالي :



الدوري المصري موسم 2002– 2003

كأس مصر عام 2002

كأس السوبر المصري عام 2002

دوري أبطال أفريقيا عام 2002

كأس السوبر الأفريقي عام 2003

وبطولتين وديتين هما : كأس العالم العربي للأندية لكرة القدم (دوري أبطال العرب سابقاً) عام 2003 – كأس السوبر المصري السعودي عام 2003