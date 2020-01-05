شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير.. عمر السومة صفقة الأهلى القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الاسبق أن السورى عمر السومة نجم أهلى جدة السعودى هو الصفقة الشتوية الثانية للنادى الأهلى ، وقال شوبير خلال برنامجه الاذاعى : "الاهلى اعاد فتح ملف التفاوض مع عمر السومة لاعب منتخب سوريا وأهلى جدة السعودى خلال الساعات القليلة الماضية ليتصدر قائمة الترشيحات لدعم خط هجوم المارد الاحمر فى الميركاتو الشتوى".

وأكد على أن هناك جلسات متواصلة واجتماعات متلاحقة تعقدها إدارة النادي لبحث عدد من الملفات الكروية المهمة، وعلى رأسها ملف الصفقات الشتوية وفقاً لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة أن الفريق ليس لديه خيارات كثيرة سواء من حيث اللاعبين المتاحين للتفاوض معهم أو عدد الصفقات التى ينوى التعاقد معها بسبب رفض اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين فى الاستبدال، لذا فان هناك اجتماعات للخروج بأفضل النتائج فى الصفقات الشتوية.

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يحق للأهلي التعاقد مع 2 لاعبين فقط من خلال استغلال بند الاستبدال، حيث يحق لأى فريق في الدوري استبدال 5 لاعبين طوال الموسم، استخدم الأهلي 3 منهم بداية الموسم، ليصبح مضطراً للتعاقد مع 2 لاعبين فقط.

نجح الأهلي حتى الآن بشكل رسمي فى ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطنى فى صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالي، ليصبح أولى الصفقات الحمراء فى الشتاء