شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر استعدادات الأهرامات لمباراة أساطير أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" أول صورمن استعداد الاهرامات لاستقبال اساطير كرة القدم ، حول العالم ، فى إطار مباراة العمالقة التى ستقام غدا ، قبل حفل اختيار افضل لاعب فى أفريقيا والتى تقام بمدينة الغردقة ، حيث تستضيف الغردقة حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لاختيار الأفضل فى أفريقيا وتوزيع الجوائز غداالثلاثاء الموافق 7 يناير الجارى .

ويجتمع غدا تحت سفح الأهرامات عدد من نجوم العالم فى كرة القدم، من أجل إقامة مبارة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والذى سيعقد بسهل حشيش في الغردقة يوم الثلاثاء المقبل ، حيث يقام الحفل سوف فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فى منطقة آثار الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، يصل عددهم حسب تأكيد الحجز لـ 400 شخصية عالمية.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.عب فى العالم .









ومن المقرر أن يشهد اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباراة الأساطير بين نجوم العالم ، وذلك قبل حفل اختيار الأفضل، و قام من ناحيته بالترحيب بأساطير كرة القدم ، وخلال زيارتهم لمصر، فى بلدهم الثانى .