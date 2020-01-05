شكرا لقرائتكم سعد سمير ينتظر تقريرا طبيا لتحديد موعد عودته لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعود سمير إلى القاهرة بناء على رؤية وقرار فولتر، خاصة أن الفترة الأولى بعد الجراحة تشهد راحة تامة للاعب، فيما يحدد التقرير الطبي ما إذا كان سعد سيقوم بتنفيذ برنامج علاج طبيعي في القاهرة بعد العودة أم سيتم تمديد فترة الراحة على غرار ما حدث مع حالة حمدي فتحي الذي أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وحصل على راحة فيما يتوجه إلى ألمانيا يوم 17 يناير الجاري للبدء بشكل رسمي في برنامج العلاج الطبيعي.
فيما يؤدي رمضان صبحي، لاعب الفريق جلسات في الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية وإعلان غيابه في وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.
وبدأ صبحي تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوي وقام رمضان صبحي بتنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الطبي وذلك بمقر النادي بالجزيرة.
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