شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعلن تلقيه عرضا نمساويا لضم عبد الرحمن مجدى بـ3 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، تفاصيل العرض الذى تلقاه عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأولمبى والدراويش.

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل العروض التى وصلت لعبد الرحمن مجدى بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى مجرد عروض شفهية لم ترتق للصيغة الرسمية، فضلا عن أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلى يمتد لخمسة مواسم قادمة بعد توقيعه على عقد جديد فى الصيف الماضى".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى: "العرض الوحيد الذى تلقاه الدراويش للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى كان عرضا من أحد الأندية النمساوية مقابل 3 ملايين دولار، وكان ذلك فى الصيف الماضى قبل تألق اللاعب مع المنتخب الأولمبى".

وتابع المنياوى: "أبلغنى مسئولى النادى النمساوى بشكل مباشر بالعرض وعلى الفور تحدثت مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، الذى رفض العرض وأكد أن النادى يحتاج اللاعب ولا نية للتفريط فى خدماته".

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ويعد عبد الرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى، هو أكثر لاعب صناعة للأهداف ببطولة كأس العرب للأندية حتى الآن، وصنع اللاعب الدولى الشاب ثلاثة أهداف للدراويش خلال مشاركاته ضمن صفوف الفريق أمام كل من أهلى بنى غازى بدور الــ32 قبل أن يتأهل ويقصى الجزيرة الإماراتى من دور الــ16 فى جولتى الذهاب والإياب كما سجل هدفا واحدا فى شباك الفريق الليبى.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى،ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.