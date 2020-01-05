شكرا لقرائتكم رسميا.. إنبى يضم أحمد على 6 أشهر على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادي إنبى فى قيد أحمد على، مهاجم الفريق المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق من بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير، وذلك لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق البترولى ضمن التدعيمات التى يجريها مجلس الإدارة لتعزيز قوة الفريق فى المنافسات المتبقية من الموسم.

واستقبل زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أحمد على، فى جلسة خاصة لتوقيع عقوده شهدت التأكيد على أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، واثقون بأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى المنافسات القوية فى مباريات الدورى الممتاز.

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وكان إنبى قد أنهى إجراءات انضمام أحمد على لصفوفه لمدة 6 أشهر، بعدما وقع على عقود الإعارة مع مسئولو الفريق البترولى وذلك بعد تفضيل اللاعب الانضمام إلى صفوف إنبى حيث يرى أن اللعب تحت قيادة حلمى طولان سيعيده إلى مستواه خلال الفترة المقبلة.

ويحتل إنبى حالياً المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد خوض 11 مباراة فى البطولة شهدت الفوز فى أربع مباريات والخسارة فى مثلهم والتعادل فى ثلاث مباريات ويسعى طولان إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية حيث كانت آخر خسارة للبترولى فى بطولة الدورى فى شهر أكتوبر من العام الماضى أمام أسوان ثم نجح الفريق فى الفوز بعد ذلك على الزمالك ثم واصل البترولى انتصاراته أمام الجونة والمصرى ووادى دجلة ثم تعادل الفريق مع حرس الحدود والإسماعيلى.