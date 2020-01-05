شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة المقاولون والمقاصة فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة مصر المقاصة، والتى يتسضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:



محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامى، محمد مجلى، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة على النحو التالي:



محمود حمدى، أحمد مودى، عاصم سعيد، عصام صبحى، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، محمد مسعد، شيميلس بيكلى، عمرو مرعى، محمد كناريا.

يدخل المقاولون العرب اللقاء فى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس فى 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الإنتاج الحربى، الإسماعيلى، المصرى، حرس الحدود، الاتحاد السكندرى، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادى دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون فى مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

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ويمتلك المقاولون العرب ثانى أقوى خط دفاع فى الدورى العام حتى الآن بعد النادى الأهلى، ولم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وتراجع مصر المقاصة إلى المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 9 نقاط حصدها أبناء الفيوم من انتصارين وثلاث تعادلات و6 هزائم، كان آخرها الخسارة فى الجولة الماضية أمام النادى الأهلى بهدفين نظيفين.