شكرا لقرائتكم كاف يعلن عن مباراة أساطير أفريقيا غدا فى الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على هامش تواجدهم في مصر أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن قيام عدد من أساطير القارة السمراء بزيارة جامعة القاهرة غداً الاثنين، وذلك قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد له بعد غد الثلاثاء بمدينة "الغردقة"، والتي تشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019 والتي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الانجليزي.

ومن المنتظر أن يكون على رأس الحاضرين للحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" بمدينة "الغردقة"، البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.