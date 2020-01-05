شكرا لقرائتكم "إنفو جراف" .. ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباريات الدوري المصري اليوم



يشهد الدوري المصري إقامة 3 مباريات اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر،إذ يلتقي المقاولون العرب مع مصر المقاصةستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويحل الزمالك ضيفاً على طنطا باستاد غزل المحلة، ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي ضد نادي مصر



يسعى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى مواصلة الأرقام القياسية بإضافة 3 نقاط جديدة في سجل الفريق على حساب نادي مصر من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين والتقدم خطوات فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

كهربا يظهر مع الأهلي ضد نادي مصر



وينتظر جماهير الأهلي الظهور الأول لمحمود عبد المنعم "كهربا" أمام نادي مصر بعد قيده فى القائمة المحلية عقب انتهاء أزمة البطاقة الدولية الخاصة به، حيث أعلن فايلر ضم اللاعب إلى قائمة المباراة.

موعد مباراة الاهلي ضد اف سي مصر



وتقام مباراة الأهلي ضد نادي مصر على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،وهي المواجهة التي من الممكن أن يطلق عليها "السهل الممتنع"، حيث إنه على الورق فإن التاريخ والخبرة ينحازان للقلعة الحمراء، إلا أن الوضع من الوارد أن يختلف على أرض الواقع، لاسيما أن الساحرة المستديرة لا تعترف إلا بالجهد المبذول خلال المواجهات بعيداً عن نظرية "الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة".

ترتيب الدوري المصري .. الأهلي في الصدارة والمقاولون الوصيف والزمالك الرابع



ترتيب الدوري المصري.. يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا،فيما يحتل المقاولون العرب الوصافة برصيد 25 نقطة، والاتحاد السكندرى ثالثا برصيد 20 نقطة والزمالك رابعا برصيد 18 نقطة،فيما يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

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موعد مباراة طنطا ضد الزمالك



كما يسعى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مواصلة الانتصارات في الدوري المصري، حينما يلتقي مع طنطا فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد على ستاد غزل المحلة، حيث يرغب الأبيض في حصد الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على لقب الدوري بعد أن فقد نقاط كثيرة في الجولات السابقة.

ترتيب نادي الزمالك فى الدوري



ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

موعد مباراة المقاولون العرب ضد المقاصة



ويحل مصر المقاصة ضيفا على المقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين حيث يعيش ذئاب الجبل أفضل مواسمه الكروية فيما يقدم الفريق الفيومى أضعف مستوياته فى الدوري منذ صعوده للممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.