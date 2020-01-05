شكرا لقرائتكم النصر يهزم التعاون بـ"الترجيحية" ويتوج بكأس السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج النصر بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على التعاون 5-4 بركلات الترجيح، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة مع أفضلية فنية للنصر الذي كاد أن يهز شباك التعاون بعد مرور دقيقتين حينما خطف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الكرة من مدافع التعاون طلال عبسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

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وواصل النصر هجومه وأهدر عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى وحاول أن يراوغ الحارس كاسيو الذي نجح بالإمساك بالكرة. وعند الدقيقة 18 نجح التعاون بتسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي ارتقى لعرضية زميله هيلدون راموس وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس الأسترالي براند جونز. وعند الدقيقة 32 تلقى مدرب التعاون عبدالله عسيري ضربةً موجعة حينما اضطر لتغيير مهاجمه توامبا بسبب الإصابة ودفع باللاعب منصور المولد بديلاً له. وواصل النصر بحثه عن هدف التعادل وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من مواطنه نور الدين مرابط ليسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة للحارس البرازيلي كاسيو. وكثّف النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي مايكون، إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى السعودي عبدالله عسيري مدرب التعاون تغييره الثاني بدخول اللاعب ربيع سفياني بديلاً لمنصور المولد. وكاد التعاون أن يفاجئ النصر بهدفٍ ثان حينما تلقى لاعبه البوروندي أميسي تمريرة مميزة أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس الاسترالي براند جونز. ورد النصر سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي جوليانو أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله النيجيري أحمد موسى ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس البرازيلي كاسيو. وعند الدقيقة 58 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله عوض خميس ليراوغ المدافع طلال عبسي ويواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس كاسيو الذي تصدى لها. وكثّف النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه نور الدين مرابط الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله النيجيري أحمد موسى ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك. وعند الدقيقة 71 أهدر النيجيري أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس كاسيو.

ورد التعاون سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ساندرو مانويل الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة. واستعاد النصر سيطرته سريعاً وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجّل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو ليراوغ المدافع أحمد عسيري ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب المرمى الأيسر للحارس كاسيو. وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة حينما تلقى لاعبه جوليانو تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس كاسيو. وكثّف النصر محاولاته إلا أنه لم ينجح بهز شباك التعاون ليطلق حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي صافرته معلناً نهاية الشوط الثاني لتتجه المباراة لركلات الترجيح والتي حسمها النصر بفوزه 5-4.