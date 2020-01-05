شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن قيد أحمد على بعد ضمه من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى إنبى قيد أحمد على مهاجم الفريق المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق من بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير، لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق البترولى ضمن التدعيمات التى يجريها مجلس الإدارة لتعزيز قوة الفريق فى المنافسات المتبقية من الموسم.

واستقبل زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أحمد على، فى جلسة خاصة لتوقيع عقوده شهدت التأكيد على أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، واثقون بأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى المنافسات القوية فى مباريات الدورى الممتاز.

ويواصل إنبى تحضيراته خلال الفترة الجارية لمواجهة الاتحاد السكندرى، وأصبح أحمد على جاهزًا للمشاركة خلالها فى حالة رغبة الجهاز الفنى بالدفع به بعدما أنهت إدارة النادى البترولى جميع إجراءات قيده قبل المواجهة التى ستجمع الفريق مع الاتحاد السكندرى الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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وكان إنبى قد أنهى إجراءات انضمام أحمد على لصفوفه لمدة 6 أشهر، بعدما وقع على عقود الإعارة مع مسئولو الفريق البترولى وذلك بعد تفضيل اللاعب الانضمام إلى صفوف إنبى حيث يرى أن اللعب تحت قيادة حلمى طولان سيعيده إلى مستواه خلال الفترة المقبلة.

ويحتل إنبى حالياً المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد خوض 11 مباراة فى البطولة شهدت الفوز فى أربع مباريات والخسارة فى مثلهم والتعادل فى ثلاث مباريات ويسعى طولان إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية حيث كانت آخر خسارة للبترولى فى بطولة الدورى فى شهر أكتوبر من العام الماضى أمام أسوان ثم نجح الفريق فى الفوز بعد ذلك على الزمالك ثم واصل البترولى انتصاراته أمام الجونة والمصرى ووادى دجلة ثم تعادل الفريق مع حرس الحدود والإسماعيلى.