شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهاجم المقاصة بـ محمد طلعت وسيف الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة مصر المقاصة، والتي يتسضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

كما أعلن الجهاز الفني للمقاصة عن تشكيل الفريق الذي سيواجه المقاولون والذي جاء على النحو التالي:

محمود حمدي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، محمد مسعد، شيميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد كناريا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

Advertisements

وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس فى 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الإنتاج الحربي، الإسماعيلى، المصرى، حرس الحدود، الاتحاد السكندرى، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادى دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون فى مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثانى أقوى خط دفاع فى الدورى العام حتى الآن بعد النادى الأهلي، ولم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وتراجع مصر المقاصة إلى المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط حصدها أبناء الفيوم من انتصارين وثلاث تعادلات و6 هزائم، كان آخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام النادي الأهلي بهدفين نظيفين.



المقاصة