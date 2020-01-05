شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريرا عن 3 مصابين فى الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّم رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريراً طبياً عن حالة المصابين فى الفريق قبل رحلة الفريق إلى زيمبابوى؛ استعداداً لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجارى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتسلم فايلر تقريرا عن حالة الثلاثي حسين الشحات الذى اشتكى من آلام فى العضلة الضامة، ومحمود وحيد الذى تعرض لكدمة قوية فى وجه القدم، وشريف إكرامى الذى يعانى من إصابة فى عضلة السمانة.

وعلى ضوء التقرير الطبى الخاصة ببعض لاعبى الفريق المتواجدين فى مستشفى الاهلي يتحدد موقف الثلاثى من السفر مع الفريق، ومدى جاهزيتهم للتواجد مع بعثة الأهلى التى تغادر القاهرة فجر يوم 8 يناير الجارى متجهة إلى زيمبابوى، وخضع ثلاثى الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الأخيرة، ويعد حسين الشحات هو الأقرب للسفر بعد تحسن حالته، كما تزايدت فرص وحيد بشكل كبير، إلا أن موقفه سيتحدد خلال الساعات المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامى.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على بلاتينيوم فى القاهرة ورفع رصيده إلى 6 نقاط، متساويا مع الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى عدد النقاط، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، ويخوض الأهلى مواجهة إف سى مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة فى منافسات بطولة الدورى الممتاز قبل السفر إلى زيمبابوي.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوى؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته، وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد ترانزيت فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا، كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الادارى البعثة بـ24 ساعة.