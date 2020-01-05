شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهات الجولة 12 للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى نسخته رقم 61 على مدار ثلاثة أيام، هى الأحد والثلاثاء والأربعاء، بعدما انتهت مباريات الجولة الـ 11 بمواصلة تصدر الاهلى للجدول برصيد 27 نقطة وعودة الزمالك للمربع الذهبى وظهور وادى دجلة فى قاع المسابقة.

مواجهات الأحد 5 يناير

*المقاولون العرب & المقاصة ..2.30 ظهراً باستاد المقاولون

يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف، وفى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكهم 18.

*طنطا & الزمالك ..5 عصراً باستاد غزل المحلة

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالها فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 7، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالها الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

*الأهلى & نادى مصر ..7.30 مساءً باستاد القاهرة الدولى

يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكهم هدفاً واحد، فيما يحتل نادى مصر المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكهم 12.

مواجهات الثلاثاء 7 يناير

*أسوان & الجونة..2.30 ظهراً باستاد أسوان

يحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

*الإنتاج الحربى & المصرى البورسعيدى 5 عصراً باستاد الجيش بالسويس

يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

*بيراميدز & الإسماعيلى 5 عصراً باستاد الدفاع الجوى

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يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

مواجهات الأربعاء 8 يناير

*طلائع الجيش & حرس الحدود 2.30 ظهراً باستاد جهاز الرياضة العسكرى

يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه مثلهم.

*سموحة& وادى دجلة..5 عصراً على ستاد الاسكندرية

يحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة لم يحقق الفوز سوى فى لقاء وحيد وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

*انبى & الإتحاد السكندرى..7.30 مساءاً على ستاد بتروسبورت

يحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف .