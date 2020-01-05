شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يحدد مصير شريف إكرامى من رحلة الأهلى إلى زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي، بعد تعرضه لإصابة فى عضلة السمانة أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعي، وغيابه عن مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الماضية وإف سى مصر، التى تقام مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحرص الجهاز الفنى على الحديث مع إكرامى للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات إصابته، إلى جانب المتابعة مع طبيب الفريق.

ويتحدد موقف إكرامى من السفر مع الفريق إلى زيمبابوى لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجارى بناءً على التقرير الطبى للدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على بلاتينيوم فى القاهرة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى عدد النقاط، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، ويخوض الأهلى مواجهة إف سى مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة فى منافسات بطولة الدورى الممتاز قبل السفر إلى زيمبابوي.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوى؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته، وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد ترانزيت فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا، كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الادارى البعثة بـ24 ساعة.