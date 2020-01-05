شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيد كهربا رسميا بعد سداد المتأخرات نقدا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى كان مطالبا بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3 % من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد.
وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة جلسة، للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.
وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، أمس، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.
وأعلن النادى الأهلى أيضا عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.
وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير لكنه قال إنه سوف يتم قيد كهربا بدلا منه، مشددا على أن سعيد سمير أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.
وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.
بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.
وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.
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