شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تفاصيل رحلة علاج محمد محمود وحمدى فتحى الثانية إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم إلى ألمانيا؛ للخضوع لفحص طبي جديد ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي في ألمانيا تستمر لمدة شهر، فيما يسافر حمدي فتحي لاعب الفريق برفقة الدكتور عبدالمجيد إبراهيم أخصائي العلاج الطبيعي يوم 17 من الشهر الجاري لاجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

كان محمد محمود قد خضع لفحص طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى «فايلر»، للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى قبل عدة أسابيع، واستغل محمد محمود تواجد الخبير الألمانى فى الجونة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحصل اللاعب على موافقة الجهاز الفنى وسافر للجونة وخضع لفحص طبى هناك تحت إشراف «فايلر»، الذى سبق وأجرى له جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، وتم الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى الذى يؤديه حالياً.

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وقال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن اللاعب لايزال فى مرحلة العلاج الطبيعى، وكل الأمور تسير بشكل جيد بعد إجراء جراحة الصليبى، وهو ما أكده الطبيب الألمانى فايلر الذى قام بفحص اللاعب منذ أيام قليلة فى الجونة، وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى فى وقت لاحق، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن حمدي فتحي سيسافر إلى ألمانيا وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلى فى الفترة المقبلة.