ثريا محمد لـ سوبر كورة: هحط الكؤوس فى «النيش» بعد الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت ثريا محمد، لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى والمنتخب الوطنى، أن تخطف الأنظار إليها بعد الألقاب والإنجازات التى حققتها، مما دفع الاتحاد الدولى للسلة ليختارها ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى عام 2019 لمسابقات ،3/3 وأطلق عليها عدة ألقاب منها كليوباترا وكذلك تشبيهها بطريقة لعب «كيرى» اللاعب العالمى، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية، والتى حصدت خلالها أفضل لاعبة، والتى أقيمت بأوغندا، وتوجت مصر بلقبها.

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام، ومن بينهن لاعبة الأهلى، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها إلى الملعب."

لذلك حرص «سوبر كورة» على محاورة اللاعبة، وكشف تفاصيل وكواليس مشوارها مع اللعبة، بدءا من بداياتها وحتى الوصول إلى العالمية، وكيف انتقلت من الصيد إلى النادى الأهلى، وأهم البطولات التى حققتها، وما تعليقها عن الشبه بينها وبين الممثل الأمريكى من أصول مصرية رامى مالك، كما كشفت عن أكثر الأشياء التى تحبها، وأول راتب حصلت عليه، كما كشفت عن أفضل الممثلين التى تحب مشاهدة أعمالهم.

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