شكرا لقرائتكم خبر عن 109 سنة زمالك.. محمد عبد الشافى: هنعمل المستحيل لإسعاد كل الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد عبد الشافى، لاعب نادى الزمالك، بمرور 109 عام على تأسيس القلعة البيضاء، الذى يوافق اليوم 5 يناير، مؤكدا أنه نادى عظيم وجمهوره بالملايين فى جميع أنحاء العالم وأكثر الأندية المتوجه بالبطولات القارية فى القرن الماضى، ومشددا أنه وكل اللاعبين سيفعلوا المستحيل لإسعاد الجماهير الزملكاوية.



محمد عبد الشافى

وكتب عبد الشافى، عبر حسابه على انستجرام: "نادى الزمالك فى عيد ميلاده الـ109 هو النادى صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى، 109 سنه من البطولات والتاريخ الحافل والمشرف وأكثر الأندية المتوجه بالبطولات القارية فى القرن الماضى، فخر وشرف لأى حد إنه يشجعه أو يكون لاعب فيه وجزء منه بأى حال من الأحوال".





وأضاف شيفو: "نادى عظيم وجمهوره بالملايين فى جميع أنحاء العالم، النادى اللى مهما هنعمل ونقدم له ونتعب علشانه هنكون برضوا لسه مقدمناش أى حاجة له مقارنة بتاريخه وفضله علينا، فخر وشرف لأى حد ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى إننا نكون زملكاوية".

واختتم شيفو، قائلا: "تاريخه كبير وفضله علينا كتير، 109 سنه زمالك، كل سنة وكل الزملكاوية بخير، وبإذن الله هنعمل المستحيل لإسعاد كل الزملكاوية".



شيفو

من ناحية أخرى، طالب عبد الشافى، من جمهوره الزمالك، دعمه ومساندته، من خلال قناته الخاصة على يوتيوب، قائلا: "جمهور الزمالك العظيم، أتمنى تدعمونى وتعملوا سبسكرايب لقناتى الرسمية على يوتيوب لمتابعة أحدث الفيديوهات قريبا".



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ويحتفل نادى الزمالك، بمرور 109 عام، على إنشاء النادى الذى تم تأسيسه يوم 5 يناير عام 1911، ويعتبر واحدا من أقدم الأندية الجماهيرية فى مصر الوطن العربى والقارة السمراء أيضا، على يد المحامى البلجيكى جورج مرزباخ، الذى تولى أيضا أول رئيس للقلعة البيضاء الذى حمل اسم "نادى قصر النيل" ثم تغير اسمه إلى نادى فاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى "الزمالك" وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين.

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من ناحية أخرى يدخل الزمالك تحد جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، فى الخامسة من مساء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد.