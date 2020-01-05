شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمحمد مجدى فى الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الاحد ، محمد مجدى مدافع النادى الاسماعيلى لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة بيراميدز بعد اصابته بشد فى العضلة الضامة ، ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى ،ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

و من جانبه أكد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه ، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق ، وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق ، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية ، وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الاسماعيلى والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

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وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.