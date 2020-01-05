شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد سن الـ70 عاما حدا أقصى للمرشحين فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سن 70 عاما حدا أقصى للمرشحين فى انتخابات الجبلاية المقبلة، والتى ستقام عقب الدورة الأولمبية المقبلة، وتحديدا فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين. وتناقش أعضاء اللجنة الخماسية حول هذا البند، وتم الاتفاق على ألا يقل سن المرشح للعضوية عن 30 عاما ولا يزيد عن 70 عاما، وفيما يتعلق بالرئاسة لا يقل سن المرشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

وينوى عدد من الشخصيات الرياضية الترشح لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة ابرزها أحمد شوبير ومحمود الشامى عضو الجبلاية السابق وجمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الأساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناءً عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.