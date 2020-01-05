خاص.. حل أزمة قيد كهربا في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر قورة:

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم حل أزمة قيد محمود عبدالمنعم كهربا في الأهلي بعد دفع النادي الأحمر مستحقاته المتأخرة لدى الجبلاية.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الأحد: "تواجد مندوب من الأهلي في مقر اتحاد الكرة لسداد كل المديونيات والتي تقدر بحوالي 8 مليون جنيه".

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وأضاف: "تم قيد كهربا في قائمة الأهلي رسميا ومن حقه المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وكان الأهلي أعلن حصوله على البطاقة الدولية الخاصة بكهربا أمس السبت، وانضم إلى قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر مساء اليوم الأحد في الدوري الممتاز.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما انتقل إلى الأهلي بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ووقع عقدًا مع متصدر الدوري الممتاز لمدة 4 سنوات ونصف.